İzmir Alevlere Teslim! 175 Ev Boşaltıldı, 550 Kişi Tahliye Edildi: Müdahale Sürüyor

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İzmir'in Aliağa ilçesinde 19 saattir devam eden orman yangınıyla mücadele sürüyor. Dün öğle saatlerinde Aliağa Bozköy ile Foça Ilıpınar arasındaki ormanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Havanın kararmasıyla ara verilen hava operasyonları, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

EVLER BOŞALTILDI

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 20 dakika içinde müdahaleye başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere karşı 8 uçak, 16 helikopter, 71 arazöz, 33 iş makinesi, 44 tanker ve 625 saha personeli görev yapıyor. Bölgedeki Ilıpınar Mahallesi'nde 175 ev boşaltılırken, 550'den fazla kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

'ARALIKSIZ MÜCADELE SÜRÜYOR'

İzmir Valisi Süleyman Elban, dün gece yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti. "Sıcak hava, düşük nem ve sert rüzgar yangının yayılmasını hızlandırdı" diyen Elban, ekiplerin havadan ve karadan aralıksız mücadele ettiğini söyledi.

"Yangının enerjisi azaldı, nem oranı biraz yükseldi. Rüzgarın azalmasıyla yangını baskılamaya başladık. Sabah saatlerine kadar önemli mesafe kat edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Tahliye edilen vatandaşların bir kısmı Foça'daki spor salonlarına yerleştirilirken, bazıları yakınlarına sığındı. Vali Elban, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamasını sevindirici gelişme olarak değerlendirdi. Bölgedeki 600'den fazla hayvan da güvenli alanlara taşındı.

HELİKOPTERLER YENİDEN HAVALANDI

Vali Elban, önümüzdeki günlerde hava koşullarının yangın riskini artıracağını vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. "İzmarit atmayın, ateş yakmayın. En küçük bir yangın riski bile büyük felaketlere yol açabilir" diye uyardı.

Yangın bölgesinde hava karardığı için durdurulan uçak ve helikopterlerin müdahalesi, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekipler, alevlerle mücadeleyi sürdürüyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA