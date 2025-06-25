Hatay'da Korkutan Yangın: İşçilerin Kaldığı Yatakhane Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yatakhane kullanılamaz hale geldi.

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Hatay'da Korkutan Yangın: İşçilerin Kaldığı Yatakhane Alevlere Teslim Oldu
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Yangın, Antakya ilçesi kent merkezi köprübaşı mevkiinde yaşandı. İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhane, alevlere teslim oldu.

Hatay'da Korkutan Yangın: İşçilerin Kaldığı Yatakhane Alevlere Teslim Oldu - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

YATAKHANE KÜLE DÖNDÜ

Çıkan yangından dolayı prefabrik yatakhane kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da Korkutan Yangın: İşçilerin Kaldığı Yatakhane Alevlere Teslim Oldu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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