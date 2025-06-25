İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilmişti! CHP'li Başkan İstifa Etti: AKP'ye mi Geçiyor?

Yalova’da AKP'ye geçeceği iddiaları bir süredir kamuoyunda konuşulan CHP'li Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Fazlaca ise partisinden dün itibariyle istifa ettiğini açıkladı.

İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilmişti! CHP'li Başkan İstifa Etti: AKP'ye mi Geçiyor?
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Yalova’da Altınova Belediyesi'nde siyasi kulisleri hareketlendiren kritik bir gelişme yaşandı. AKP saflarına geçeceği iddiaları edilen Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Fazlaca ise partisinden dün itibariyle istifa ettiğini açıkladı.

Fazlaca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'TÜM GÜCÜMLE MÜCADELE ETTİM'

“6 yıldır ailemden, sosyal yaşamımdan, maddi ve manevi imkanlarımdan feragat ederek sürdürdüğüm bu onurlu mücadelede, başım dik bir şekilde CHP'nin en zorlu şartlarında yılmadan, tüm gücümle mücadele ettim. Bu kişisel hırs ve egoların üst yönetimlere aktarılmasına rağmen, sadece dinleyici sıfatıyla hiçbir idari yaptırımda bulunmayan CHP Yalova İl Başkanlığı, benimle ilgili kamuoyu paylaşımında bulunmuştur. Bu paylaşımın, benim dün partiden istifamı, e-devlet üzerinden verdiğim istifa beyanından sonra yapılmış olması çok manidar."

Kaynak: İHA

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