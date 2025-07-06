Bir Şey İzlerken Yemek Yiyenler Dikkat! Sağlığınız Sessizce Yok Oluyor

Günlük yaşamda birçok kişi için yemek saatleri aynı zamanda ekran başında geçirilen vakit anlamına geliyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın sindirim sisteminden kilo kontrolüne kadar birçok olumsuz etkisi olduğunu belirtiyor. Yemek sırasında dizi ya da video izlemek, farkında olmadan daha fazla kalori alınmasına neden olabilir.

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Bir Şey İzlerken Yemek Yiyenler Dikkat! Sağlığınız Sessizce Yok Oluyor
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Beslenme uzmanları, yalnızca ne yediğimizin değil, nasıl yediğimizin de sağlığımızı doğrudan etkilediğini vurguluyor. ABD merkezli Cleveland Clinic’te görev yapan Davranışsal Sağlık Uzmanı Dr. Leslie Heinberg, beynin tokluk sinyallerini yaklaşık 20 dakika sonra algıladığını hatırlatarak, hızlı yemek yemenin bu sinyalleri devreye sokmadan tabağı boşaltmak anlamına geldiğini belirtiyor.

“Heinberg’e göre, hızlı yemek yiyen kişiler henüz doymadan yemeği bitiriyor ve bu da aşırı kalori alımını kaçınılmaz hale getiriyor. Zamanla bu alışkanlık, kilo alımını ve sindirim sorunlarını beraberinde getirebiliyor.”

Bir Şey İzlerken Yemek Yiyenler Dikkat! Sağlığınız Sessizce Yok Oluyor - Resim : 1

DİKKAT DAĞINIKLIĞI TOKLUK HİSSİNİ YAŞATMIYOR

Yemek yerken televizyon izlemek ya da telefona odaklanmak, beyin ile mide arasındaki iletişimi sekteye uğratabiliyor. Dr. Heinberg, “Birçok insan televizyon karşısında yemeğe başlar ve farkında olmadan program bitene kadar atıştırmaya devam eder. Bu durum, vücudun doğal olarak verdiği ‘doygunluk’ sinyalini bastırır” diyerek uyarıda bulunuyor.

FARKINDALIKLA YEMEK DAHA SAĞLIKLI

Uzmanlara göre sağlıklı bir yemek deneyimi için dikkat dağıtıcı cihazları bir kenara bırakmak gerekiyor. Yalnızca yemeğe odaklanmak, kişinin hem yediklerinden daha fazla tat almasını hem de gereğinden fazla tüketimden kaçınmasını sağlıyor. Bu yöntem, sadece fiziksel değil, duygusal sağlığı da destekliyor.

Bir Şey İzlerken Yemek Yiyenler Dikkat! Sağlığınız Sessizce Yok Oluyor - Resim : 2

YAVAŞ YEMEK DAHA FAZLA FARKINDALIK DEMEK

Yeme sürecini yavaşlatmak, vücudun verdiği sinyalleri daha net algılamayı mümkün kılıyor. Uzmanlar, her lokmayı dikkatle çiğnemenin, porsiyon kontrolü sağlamanın ve besinlerden maksimum fayda elde etmenin altını çiziyor.

SAKİN SOFRALARDA YEMEK YİYİN

Yemek yerken televizyon izlemek ya da sosyal medya akışında kaybolmak masum bir alışkanlık gibi görünse de, uzun vadede sağlığı tehdit eden sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar, bu alışkanlıktan vazgeçilerek yemek saatlerinin sadece beslenmeye ayrılması gerektiğini vurguluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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