Edirne’de Katliam Gibi Kaza! Otomobil Ağaca Çarptı, 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne’de otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de korkunç bir kaza meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir sürücünün kullandığı otomobil, sürücüsün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı.

Feci kazada otomobilde bulunan 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza yerine giderek incelemelerde bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, “Otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarpıyor. 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı" dedi.

Kaynak: DHA

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