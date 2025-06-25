13 Ay Sonra Açıklandı: Kobani Davasına 32 Bin 630 Sayfalık Gerekçeli Karar

HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ında yer aldığı 36 kişi hakkında Kobani davasında verilen hükmün gerekçeli kararı açıklandı. Karar tam 13 ay sonra açıklanırken, hüküm giyen sanıkların 6-8 Ekim olayları sırasında meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tutulmadıkları belirtildi.

Son Güncelleme:
13 Ay Sonra Açıklandı: Kobani Davasına 32 Bin 630 Sayfalık Gerekçeli Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kobani davasında HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gerekçeli karar tam 13 ay sonra açıklandı. Gerekçeli kararın 32 bin 630 sayfa olması dikkat çekti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın hükmü 16 Mayıs 2024’te açıklanmış ve sanıklardan 12’si beraat etmişti. Eski Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş’a toplam 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay, diğer sanıklara ise çeşitli sürelerle hapis cezası verilmişti. Firari 72 sanığın dosyalarının ise ayrılmasına karar verilmişti.

Kararda hüküm giyen sanıkların 6-8 Ekim olayları sırasında meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tutulmadıkları işaret edilirken, dosyanın bir bütün halinde değerlendirilmesinde 6 Ekim 2014 tarihindeki MYK toplantısına katıldığı tespit edilen ve bu toplantıda alınan karar doğrultusunda halkı terör örgütünün amacına uygun olarak "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna uygun ortamı sağlamak için kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne tahrik eden sanıkların eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 214/1 maddesinde düzenlenen "suç işlemeye tahrik" suçuna sebebiyet verdiği ve 302/1 maddesinde düzenlenen "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım" boyutunda kaldığı belirtilen kararda, sanıkların bu suçlardan mahkumiyetlerine karar verildiği bildirildi.

Kobani Davasında Ara KararKobani Davasında Ara KararSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Kobane Davası Selahattin Demirtaş
Son Güncelleme:
Saat 00.00'a Kadar 'Keşke Şunu Dileseydim' Diyecek Burçlar Belli Oldu Saat 00.00'a Kadar 'Keşke Şunu Dileseydim' Diyecek Burçlar Belli Oldu
Telefonunu Sessiz Modda Kullananlar Dikkat: Bilim İnsanlarından Şoke Eden Araştırma Telefonunu Sessiz Modda Kullananlar Dikkat: Bilim İnsanlarından Şoke Eden Araştırma
Tavuk Yemi Yüklü Tır Şarampole Uçtu: 3 Çocuk Yaralı Tavuk Yemi Yüklü Tır Şarampole Uçtu: 3 Çocuk Yaralı
Tekirdağ'da Kan Donduran Saldırı: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı! Tekirdağ'da Kan Donduran Saldırı: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı!
ÇOK OKUNANLAR
Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor 5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor
Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti
Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı
Altın Hasat Başladı: Gündüz Tarlada Kurutuyorlar, Gece Ailece Nöbet Tutuyorlar! 1 Tanesini Bile Servete Satıyorlar Altın Hasat Başladı: Gündüz Tarlada Kurutuyorlar, Gece Ailece Nöbet Tutuyorlar