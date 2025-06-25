13 Ay Sonra Açıklandı: Kobani Davasına 32 Bin 630 Sayfalık Gerekçeli Karar

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Kobani davasında HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gerekçeli karar tam 13 ay sonra açıklandı. Gerekçeli kararın 32 bin 630 sayfa olması dikkat çekti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın hükmü 16 Mayıs 2024’te açıklanmış ve sanıklardan 12’si beraat etmişti. Eski Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş’a toplam 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay, diğer sanıklara ise çeşitli sürelerle hapis cezası verilmişti. Firari 72 sanığın dosyalarının ise ayrılmasına karar verilmişti.

Kararda hüküm giyen sanıkların 6-8 Ekim olayları sırasında meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tutulmadıkları işaret edilirken, dosyanın bir bütün halinde değerlendirilmesinde 6 Ekim 2014 tarihindeki MYK toplantısına katıldığı tespit edilen ve bu toplantıda alınan karar doğrultusunda halkı terör örgütünün amacına uygun olarak "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna uygun ortamı sağlamak için kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne tahrik eden sanıkların eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 214/1 maddesinde düzenlenen "suç işlemeye tahrik" suçuna sebebiyet verdiği ve 302/1 maddesinde düzenlenen "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım" boyutunda kaldığı belirtilen kararda, sanıkların bu suçlardan mahkumiyetlerine karar verildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA