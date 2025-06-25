Tavuk Yemi Yüklü Tır Şarampole Uçtu: 3 Çocuk Yaralı

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Burdur – Ağlasun-Isparta kara yolunda ailecek yapılan bir yolculuk faciaya dönüşüyordu. Tavuk yemi yüklü bir tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araçta bulunan 3 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yazır köyü yol ayrımında meydana geldi. Adana’dan yola çıkan Hüseyin Taş yönetimindeki tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Tonlarca tavuk yemi çevreye saçılırken, aracın içinde bulunan aile büyük panik yaşadı.

Sürücü Hüseyin Taş, eşi Asuman Taş ve kızı Yaren kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan çocukları M.T., A.T. ve torunu A.A. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine hızla ulaşan jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralı çocukları Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA