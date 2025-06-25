NATO Bildirisi Yayımlandı! 2026 Liderler Zirvesi Türkiye'de Olacak

Hollanda’nın Lahey kentindeki NATO Liderler Zirvesi’nde yayınlanan ortak bildiride, 2026 zirvesinin Türkiye’de yapılacağı kesinleşti. Genel Sekreter Rutte, NATO’nun caydırıcılığını vurguladı.

Son Güncelleme:
NATO Bildirisi Yayımlandı! 2026 Liderler Zirvesi Türkiye'de Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, 2026 yılında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin Türkiye’de yapılacağı resmileşti.

ARTIK KESİNLEŞTİ

Geçen yıl Washington DC’de yapılan zirvede, 2025’te Lahey’de toplanan liderlerin; ardından 2026’da Türkiye’de bir araya geleceği belirtilmişti. O beyannamede, “Haziran 2025’te Hollanda’nın Lahey kentinde yapılacak bir sonraki zirvemizde tekrar buluşmayı ve ardından Türkiye’de bir toplantı yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey Zirvesi’nde müttefiklerin “daha güçlü, adil ve caydırıcı bir NATO” için önemli adımlar attığını vurguladı. Yeni yatırım planını savunma harcamalarında “önemli bir atılım” olarak nitelendiren Rutte, “Rusya, terörizm, siber saldırılar, sabotaj ya da stratejik rekabet gibi zorluklar karşısında, bu ittifak topraklarının her bir karışını korumaya hazır ve istekli olacak” dedi.

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 2026 zirvesi, bölgesel güvenlik ve NATO’nun stratejik hedefleri açısından kritik bir öneme sahip olacağı belirtiliyor. Zirvenin Türkiye’de düzenlenmesi, ülkenin ittifaktaki rolünü bir kez daha öne çıkaracak.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özel Talep: 'Putin’i Masaya Getir'Almanya Başbakanı Friedrich Merz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özel Talep: 'Putin’i Masaya Getir'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
NATO
Son Güncelleme:
Park Halindeki Otomobilden Ceset Çıktı! 'Günlerdir Koku Geliyordu...' Park Halindeki Otomobilden Ceset Çıktı
Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır? İşte Bilimsel Nedeni ve Çözüm Yolları Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır? İşte Bilimsel Nedeni ve Çözüm Yolları
Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik Trafik Kazası Geçirdi Adilcevaz Kaymakamı Trafik Kazası Geçirdi
Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli? Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli?
ÇOK OKUNANLAR
Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor 5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor
Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti
Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı
Altın Hasat Başladı: Gündüz Tarlada Kurutuyorlar, Gece Ailece Nöbet Tutuyorlar! 1 Tanesini Bile Servete Satıyorlar Altın Hasat Başladı: Gündüz Tarlada Kurutuyorlar, Gece Ailece Nöbet Tutuyorlar