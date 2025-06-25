Park Halindeki Otomobilden Ceset Çıktı! 'Günlerdir Koku Geliyordu...'
Şile'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir süredir kötü kokudan şikayet eden mahalle sakinleri, kokunun bir araçtan geldiğini fark etti. Mahalleli ve muhtar, durumu polis ekiplerine bildirince korkunç gerçek ortaya çıktı. Park halindeki aracın içinde ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şile'de korkunç bir olay meydana geldi. Park halindeki otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu.
İddiaya göre, Şile'de Çavuş Mahallesi'nde yaşayanlar bir süredir kötü kokudan şikayetçiydi. 3 gündür devam eden kokunun bir araçtan geldiği fark edildi. Mahalleli ve muhtar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kokunun geldiği araçta bir erkek cesedi buldu.
'LEŞ KOKUSU GELİYORDU'
Muhtar Hüseyin Genç, "Leş kokusu geliyordu. Arabanın içerisinde ceset olduğunu fark ettim ve hemen polise bildirdim" diyerek korkunç olayın nasıl ortaya çıktığını anlattı.
Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, olay yeri ekiplerinin incelemesi sonrası Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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