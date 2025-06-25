'Efsane Spiker Sabri Ugan Hayatını Kaybetti' İddiası! Jet Açıklama Geldi

Kanser tedavisi gören efsane spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiği iddiaları ortalığı karıştırdı. İddialara Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan'dan jet hızıyla yalanlama geldi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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'Efsane Spiker Sabri Ugan Hayatını Kaybetti' İddiası! Jet Açıklama Geldi
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Efsane spor spikeri Sabri Ugan geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Oğlu Doruk Ugan da yaptığı paylaşımda, babasının tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı. Sabri Ugan’ın hayatını kaybettiğine

Sabri Ugan, 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirterek, 'Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum' demişti. Ugan’ın oğlu Doruk Ugan da “Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor.” ifadelerini kullanmıştı.

OĞLUNDAN VEFAT HABERLERİNE YALANLAMA

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan'dan vefat haberlerine yalanlama geldi. Doruk Ugan açıklamasında, "Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

'Efsane Spiker Sabri Ugan Hayatını Kaybetti' İddiası! Jet Açıklama Geldi - Resim : 1

Sabri Ugan’ın beyin damarlarında tıkanıklık oluşması nedeniyle entübe edildiği bildirilirken, hayatını kaybettiği haberleri de gündeme bomba gibi düştü.

Sabri Ugan’ın meslektaşı Ertem Şener, söz konusu iddiaları sosyal medyadan yalanladı. Ersin Düzen ile birlikte hastanede olduklarını belirten Şener, Ugan’ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söyleyerek, söz konusu haberin düzeltilmesini istedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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