İstanbul'u Yılanlar Sardı! İşte En Çok Görülen 5 İlçe

İstanbul'da birçok ilçede görülmeye başlanan yılanlar vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlar konuya ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulunurken, yılanların en çok görüldüğü 5 ilçe de belli oldu.

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İstanbul'u Yılanlar Sardı! İşte En Çok Görülen 5 İlçe
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İstanbul’un pek çok ilçesinde ‘yılan’ paniği yaşanırken, kış uykusundan uyanan ve besin bulmak için etrafta dolanan yılanlardan bazılarının boyunun 2.5 metreyi bulduğu belirtildi. Uzman isim İstanbul’da görülen yılanların zehirli olmadığını söylese de ısırılma halinde sağlık kuruluşlarına başvurulması konusunda uyardı.

İstanbul'u Yılanlar Sardı! İşte En Çok Görülen 5 İlçe - Resim : 1

İstanbul’un Küçükçekmece, Arnavutköy, Kartal ve Kadıköy gibi ilçelerde yılanlar ortaya çıkarken, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, sıcaklıkların artmasıyla birlikte şehirdeki yılan popülasyonunun daha soğuk alanlara gideceğini kaydetti.

İstanbul'u Yılanlar Sardı! İşte En Çok Görülen 5 İlçe - Resim : 2

Megakentte zehirli yılan olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bacak, "İstanbul'da sadece bir tür zehirli yılan var. Bu da burunlu engerek ya da boynuzlu engerek olarak bilinen Vipera ammodytes. O da çok büyük olmayan, boyu bir metreyi bile bulmayan, genelde yarım metrelik boylarda, çok yavaş hareket eden bir yılan. İnsanlar için öldürücü değil ama tıbbi önem arz ediyor. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz varsa sizi öldürebilir ya da küçük çocukları öldürebiliyor.

İstanbul'daki yılanların çoğu su yılanları. Zaten sulak alanın kenarına giderseniz, pikniğe giderseniz o yılanları görebilirsiniz. Onlar zararsızdır. Yalnızca avcılarından korktuğu için kötü koku salgılar” dedi.

Ev yılanlarının da zehirsiz olduğunu kaydeden Bacak, en çok karşılaşılan türün Hazer yılanı olduğunu belirterek, bunların bazen otomobillerin içerisine girdiğini belirtti.

YILANLA KARŞILAŞINCA NE YAPILMALI?

Uzmanlar yılanla karşılaşılması durumunda, öldürülmemesi gerektiğini vurgularken, yılanların doğada farelerle mücadele ettiğini, yılanların ortadan kaybolması durumunda fare popülasyonunda artış yaşanacağını söylüyor.

Yılan tarafından ısırılanların, mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmesi gerekiyor.

ZEHİRLİ VE ZEHİRSİZ YILAN NASIL AYIRT EDİLİR?

Zehirsiz yılanların daha gergin ve daha hızlı hareket ettiği bilinirken, zehirli yılanların ise daha yavaş hareket ettiği belirtiliyor. Türkiye’de karşılaşılan yılanların göz bebeklerinin dikey olduğu kaydedilirken, zehirsizlerin gözbebeklerinin ise insanınkilere benzediği tespit edildi.

Kaynak: AA

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