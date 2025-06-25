Orman Yangınları Dört Bir Yanda! İzmir'de 11 Uçak ve 13 Helikopterle Müdahale

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Antalya ve Kırklareli'de çıkan yangınlar ekipleri alarma geçirirken, bazı bölgelerde alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil. İzmir’in Foça ilçesinde aynı gün başlayan yangınlar havadan ve karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor.

İZMİR

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde yangına 11 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer ve çok sayıda personel ile müdahale ediliyor.

ANTALYA

Antalya’nın Kumluca ilçesi Sarıcasu Mahallesi’nde saat 11.30’da başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yaklaşık 1,5 saat içinde kontrol altına alındı. Yangına 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangının seralara yakın bir noktada başlaması ise olası daha büyük bir zararın önüne geçilmesini sağladı.

KIRKLARELİ

Kırklareli merkez Üsküp beldesi ile Beypınar köyü arasında bulunan bir ceviz bahçesinde çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çevre ilçe ve beldelerden Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdare ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında 70 dönüm ceviz bahçesi ve 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

UYARILAR SÜRÜYOR

Yetkililer, sıcak hava dalgası ve rüzgarın etkisiyle yangın riskinin arttığına dikkat çekerek, vatandaşlara özellikle ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri çağrısında bulunuyor.

Kaynak: DHA-İHA