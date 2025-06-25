Yunanistan'da Ohal İlan Edilen Felakette Yeni Gelişme! Büyük Yangın Kontrol Altına Alındı

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda cumartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Günlerce devam eden yangında yaklaşık 65 bin dönüm yeşil alan küle döndü. Yangın özellikle bahçelerde büyük hasara yol açtı.

Yunanistan'da Ohal İlan Edilen Felakette Yeni Gelişme! Büyük Yangın Kontrol Altına Alındı
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Yunanistan’a bağlı Sakız (Chios) Adası’nda Cumartesi günü başlayan orman yangını büyük panik yaratmıştı.

ÇOK SAYIDA KÖY TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Orman yangınının şiddetinin artması çok sayıda köy güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti. 200 itfaiye görevlisi ile 6 hava aracı alevlere müdahale etmişti. Sakız Adası'ndaki orman yangını bu sabah kontrol altına alındı.

Yunanistan'da Ohal İlan Edilen Felakette Yeni Gelişme! Büyük Yangın Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

BAHÇELER HASAR ALDI

Çıkan yangında yaklaşık 65 bin dönüm yeşil alan yandı. Sakız ağacı yetiştirilen bahçelerde büyük hasara yol açan yangında, bazı evler ve hayvanların da zarar gördüğü öğrenildi.

Yunanistan'da Ohal İlan Edilen Felakette Yeni Gelişme! Büyük Yangın Kontrol Altına Alındı - Resim : 2

Sakız Belediyesi, Sivil Savunma Genel Sekreteri Nikos Papaevstathiou'nun kararıyla 22 Temmuz'a kadar adada olağanüstü hal ilan edilmişti.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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