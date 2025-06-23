Söke'de Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

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Yangın, Söke ile Kuşadası arasındaki çevre yolu üzerinde bulunan Ağaçlı Kavşağı yakınlarında çıktı. İçinde zeytin ağaçları ve çamlık bölgelerin yer aldığı makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişledi. Alevler, Çorapçı Boğazı mevkisine kadar ilerledi.

İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına havadan da müdahale edilirken, emniyet ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA