Kayseri’de 6 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Ağır Yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, bir apartmanın birinci katında yaşanan kazada 6 yaşındaki M.A. isimli çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı.

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Kayseri’de 6 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Ağır Yaralandı
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Olay, Sahabiye Mahallesi'ndeki Doktor Ayhan Ada Caddesi üzerinde, saat 14.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük çocuk evlerinin birinci katındaki dairenin açık penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü.

Kayseri’de 6 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Ağır Yaralandı - Resim : 1

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kayseri’de 6 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Ağır Yaralandı - Resim : 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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