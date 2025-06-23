Zonguldak'ta 5 Kaçak Kömür Ocağı İmha Edildi
Zonguldak'ta son bir hafta içerisinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda 5 kaçak kömür ocağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
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Kent genelinde yapılan 22 ayrı denetimde, ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren 5 ocakta aktif kömür üretimi yapıldığı belirlendi.
Tespit edilen ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı tahlisiye ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde yok edildi.
Denetimler sırasında ayrıca yaklaşık 80 metre uzunluğunda demir ray da ele geçirildi.
Kaynak: DHA
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