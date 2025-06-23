Zonguldak'ta 5 Kaçak Kömür Ocağı İmha Edildi

Zonguldak'ta son bir hafta içerisinde polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda 5 kaçak kömür ocağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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Zonguldak'ta 5 Kaçak Kömür Ocağı İmha Edildi
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Kent genelinde yapılan 22 ayrı denetimde, ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren 5 ocakta aktif kömür üretimi yapıldığı belirlendi.

Zonguldak'ta 5 Kaçak Kömür Ocağı İmha Edildi - Resim : 1

Tespit edilen ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı tahlisiye ekipleri tarafından patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde yok edildi.

Denetimler sırasında ayrıca yaklaşık 80 metre uzunluğunda demir ray da ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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