Kavurucu Sıcakta Tehlikeli Hareketler: Köprünün Halatlarına Tırmanıp Suya Atladılar!

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Adana’da sıcak hava ve artan nem nedeniyle gençler serinlemek için çareyi Seyhan Nehri’nde buldu. Ancak bu serinleme yöntemi, beraberinde büyük tehlikeleri de getirdi.

Kentte hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı günlerde, özellikle Seyhan ilçesindeki Gençlik Köprüsü çevresi gençlerin akınına uğradı. Serinlemek isteyen bazı gençler, köprünün halatlarına tırmanarak nehre atladı. Köprünün halatlarına çıkan gençlerin, hiçbir güvenlik önlemi almadan suya atladıkları görüldü. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, bir süre halatlarda asılı kaldıktan sonra kendilerini Seyhan Nehri’nin serin sularına bıraktı.

Bazı gençlerin demir korkuluklara tırmanıp suya atladığı da gözlemlenirken, bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde, gençlerin nehirde tehlikeli hareketler sergilediği anlar net şekilde yer aldı.

Kaynak: İHA