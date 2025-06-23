Elazığ’da Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Kaza, Kovancılar-Bingöl karayolundaki Çakırkaş mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 12 AAC 446 plakalı otomobil ile 23 T 5509 plakalı ticari taksi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve Kovancılar Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA