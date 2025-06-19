Cinayet Zanlısı Okey Masasında Yakalandı

Bursa'da Hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent A., kıraathanede okey oynarken yakalandı. Kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.

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Cinayet Zanlısı Okey Masasında Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kasten adam öldürme suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 62 yaşındaki Bülent A., polis ekiplerince kıraathanede okey oynarken yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Çayyaka Mahallesi’nde tespit edilen zanlı, kıraathane baskınıyla gözaltına alındı. Şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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