Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik Trafik Kazası Geçirdi
Bitlis’in Tatvan ilçesi ile Ahlat arasında bulunan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve makam şoförü yaralandı.
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Olay, çöplük mevkisi olarak bilinen bölgede yaşandı. Kaymakam Özçelik’in içinde bulunduğu makam aracı, önünde ilerleyen bir tıra arkadan çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Kaymakam Özçelik ve şoförü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA