Muğla'da Feci Kaza! 2’si Ağır 4 Yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Muğla'da Feci Kaza! 2’si Ağır 4 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, 48 AOY 953 plakalı otomobile, 48 G 81089 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan iki kişi araçta sıkıştı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve ambulans yönlendirildi.

Muğla'da Feci Kaza! 2’si Ağır 4 Yaralı - Resim : 1

Araçta sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Muğla Trafik kazası
Saat 00.00'a Kadar 'Keşke Şunu Dileseydim' Diyecek Burçlar Belli Oldu Saat 00.00'a Kadar 'Keşke Şunu Dileseydim' Diyecek Burçlar Belli Oldu
Erdek'te Otel Odasında Yangın Erdek'te Otel Odasında Yangın
1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız 1 Ay Boyunca Aç Karna Limonlu Su İçince Vücutta Neler Oluyor? Etkisine İnanamayacaksınız
Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu, 9 Tutuklama Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu, 9 Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor 5 Kardeş Birleşip Yeni İş Kurdu, Anında Zengin Oldu: 1 Yıl Bekliyor, Altın Değerinde Satılıyor
Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti
Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı Koç Holding 20 Milyon Doları Gözden Çıkardı
Altın Hasat Başladı: Gündüz Tarlada Kurutuyorlar, Gece Ailece Nöbet Tutuyorlar! 1 Tanesini Bile Servete Satıyorlar Altın Hasat Başladı: Gündüz Tarlada Kurutuyorlar, Gece Ailece Nöbet Tutuyorlar