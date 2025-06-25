Tekirdağ'da Kan Donduran Saldırı: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı!

Tekirdağ'da husumetli iki grup kavgaya tutuştu. Silahlı saldırıda 9 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. 17 yaşında olduğu öğrenilen saldırgan ekipler tarafından yakalandı.

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Tekirdağ'da Kan Donduran Saldırı: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı!
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı saldırıda tüfekle açılan ateş sonucu 9 yaşındaki minik bir çocuk yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Dehşet verici olay, dün Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki A.A. isimli şüpheli, aralarında daha önceden husumet bulunan kişilere karşı av tüfeğiyle acımasızca ateş açtı. Silah seslerinin yankılandığı mahallede panik yaşanırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Tekirdağ'da Kan Donduran Saldırı: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı! - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı. Silahlı saldırıda, 9 yaşındaki Y.P.E. ile birlikte E.Z. (17), R.A. (15), M.R.A. (15) ve Z.E. (27) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Y.P.E.'nin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Minik Y.P.E.'nin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı diğer 4 kişi de ambulanslarla aynı hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 17 yaşındaki zanlının emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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