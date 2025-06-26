18 Yaşındaki Oya'yı Bu Dünyaya Sığdıramadılar: Cinsel İstismara Uğradı, Karnında Bebeğiyle Öldürüldü

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İstanbul Sarıyer’de 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadın olay yerinde ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan saldırgan, Sarıyer polisi tarafından kısa sürede yakalandı.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Oya Budak ile 19 yaşındaki Samet T.’nin bir süre önce nişanlandığı ancak 6 ay önce Budak’ın cinsel istismar sonucu hamile kaldığı, bu nedenle nişanın bozulduğu öğrenildi. Genç kadına istismarda bulunan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşadığı travmalarla baş etmeye çalışan Budak ise eski nişanlısıyla konuşmak için davet edildiği buluşmada hayatını kaybetti.

'KONUŞALIM' DEDİ, ÖLDÜRDÜ

Olay, dün gece saatlerinde Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi’nde meydana geldi. Samet T., Oya Budak’ı konuşmak için çağırdı. Genç kadın buluşmaya 13 yaşındaki üvey kardeşiyle birlikte geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Samet T., yanında getirdiği tabancayla Budak’a ateş etti. Genç kadın göğsünden ve kulağından vurularak yere yığıldı.

KARNINDA BEBEĞİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Oya Budak, hemen ameliyata alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hem kendisi hem de bebeği kurtarılamadı.

ESKİ NİŞANLI YAKALANDI

Cinayet sonrası kaçan Samet T., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu Kağıthane’de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.

Kaynak: İHA