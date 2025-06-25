Büyükçekmece Açıklarında Deprem
AFAD, Marmara Denizi'nin Büyükçekmece açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
AFAD, Marmara Denizi'nde saat 23.25'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Büyükçekmece'nin 19.65 km açığında meydana gelen deprem, yerin 15,69 km derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,4 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 25, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/1rfforlbRy
25.06.2025, 23:25:30 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 9.8 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi