Büyükçekmece Açıklarında Deprem

AFAD, Marmara Denizi'nin Büyükçekmece açıklarında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu.

Büyükçekmece Açıklarında Deprem
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AFAD, Marmara Denizi'nde saat 23.25'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyükçekmece'nin 19.65 km açığında meydana gelen deprem, yerin 15,69 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,4 olarak açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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