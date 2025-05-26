Konya'da Kadın Cinayeti... Eşini Yeni Koltuk Takımı İstediği İçin Öldürmüş!

Konya’nın Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak’ta dün saat 18.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olarak çalışan İzzet Öner (42), yaklaşık 2 yıldır geçimsizlik yaşadığı eşi Nurhan Öner (41) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İzzet Öner, eşini bıçakladı. Nurhan Öner kanlar içinde kalırken, İzzet Öner 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi Nurhan Öner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Eşini bıçakladıktan sonra olay yerinde polisleri bekleyen İzzet Öner, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İzzet Öner, adliyeye sevk edildi. Öner’in ifadesinde, eşinin kendisinden sürekli bir şeyler istediğini, olay günü de yeni koltuk takımı talebi üzerine tartışmanın çıktığını söylediği öğrenildi.

Nurhan Öner’in cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Öner, öğle namazını müteakip Musalla Mezarlığı’nda defnedildi.

Kaynak: DHA