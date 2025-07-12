Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bir Tarafta Sağanak, Bir Tarafta Kavurucu Sıcak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurdun kuzey kesimlerinde yerel sağanaklar etkili olurken, iç ve güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, sıcaklık, sağanak ve fırtınayla ilgili vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Sıcaklıklar özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 40 dereceyi aşacak.
FIRTINA UYARISI
Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Marmara ve Karadeniz bölgelerinde zaman zaman artan bulutlanma ve yerel yağışlar görülürken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürüyor. İstanbul 30, İzmir 35, Ankara 37, Gaziantep ise 43 dereceyi görecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 40°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi