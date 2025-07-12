Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Bir Tarafta Sağanak, Bir Tarafta Kavurucu Sıcak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Sıcaklıklar özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 40 dereceyi aşacak.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde zaman zaman artan bulutlanma ve yerel yağışlar görülürken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürüyor. İstanbul 30, İzmir 35, Ankara 37, Gaziantep ise 43 dereceyi görecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

BALIKESİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 40°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi