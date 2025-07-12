Lazkiye Yangını 10. Gününde: Alevler Türkiye Sınırında, Hatay Valisi'nden Açıklama

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Suriye’nin Lazkiye kırsalında 3 Temmuz’da başlayan orman yangını, 10 gündür devam ediyor ve yeniden Türkiye sınırına yaklaştı. Rüzgarın etkisiyle Hatay’ın Yayladağı ilçesine doğru yönlenen alevler, bölge halkında endişeye neden oldu. Yangının sınırı geçmemesi için Hatay Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, arazöz ve iş makineleriyle müdahaleye başladı.

Suriye’nin Bayırbucak bölgesindeki Acu Su köyünden ilerleyen yangın, havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınmakta zorlanıyor. Türkiye tarafında da sınır hattında dumanların çıplak gözle görüldüğü bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle Kesep Sınır Kapısı ile Lazkiye yolu zaman zaman ulaşıma kapatıldı.

HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yangına karşı 180 araç ve 800 personelle müdahale edildiğini belirten Vali Masatlı, yangının bölgeye ve yerleşim alanlarına sirayet etmemesi için tüm risk senaryolarına göre ilgili tüm birimlerce hazırlıkların üst düzeyde sürdürüldüğünü söyledi.

Geçtiğimiz hafta da benzer şekilde sınıra yaklaşan alevlerin Türkiye'ye sıçraması, Hatay’daki ekiplerin yoğun çabalarıyla önlenmişti. Yetkililer, benzer bir tehdide karşı bölgedeki tedbirlerin arttırıldığını vurguluyor. Yangının yayılma ihtimaline karşı sınır güvenliği de artırılırken, ekipler gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: AA-DHA