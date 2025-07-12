Lazkiye Yangını 10. Gününde: Alevler Türkiye Sınırında, Hatay Valisi'nden Açıklama

Suriye’nin Lazkiye kırsalında 10 gündür süren orman yangını, yeniden Türkiye sınırına dayandı. Hatay'dan gelen ekipler yangının sınırı aşmasını önlemek için yoğun mücadele veriyor. Bölgede 800 personel ve 180 araçla önlemler üst düzeye çıkarıldı.

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Suriye’nin Lazkiye kırsalında 3 Temmuz’da başlayan orman yangını, 10 gündür devam ediyor ve yeniden Türkiye sınırına yaklaştı. Rüzgarın etkisiyle Hatay’ın Yayladağı ilçesine doğru yönlenen alevler, bölge halkında endişeye neden oldu. Yangının sınırı geçmemesi için Hatay Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, arazöz ve iş makineleriyle müdahaleye başladı.

Lazkiye Yangını 10. Gününde: Alevler Türkiye Sınırında, Hatay Valisi'nden Açıklama - Resim : 1

Suriye’nin Bayırbucak bölgesindeki Acu Su köyünden ilerleyen yangın, havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınmakta zorlanıyor. Türkiye tarafında da sınır hattında dumanların çıplak gözle görüldüğü bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle Kesep Sınır Kapısı ile Lazkiye yolu zaman zaman ulaşıma kapatıldı.

Lazkiye Yangını 10. Gününde: Alevler Türkiye Sınırında, Hatay Valisi'nden Açıklama - Resim : 2

HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yangına karşı 180 araç ve 800 personelle müdahale edildiğini belirten Vali Masatlı, yangının bölgeye ve yerleşim alanlarına sirayet etmemesi için tüm risk senaryolarına göre ilgili tüm birimlerce hazırlıkların üst düzeyde sürdürüldüğünü söyledi.

Lazkiye Yangını 10. Gününde: Alevler Türkiye Sınırında, Hatay Valisi'nden Açıklama - Resim : 3

Geçtiğimiz hafta da benzer şekilde sınıra yaklaşan alevlerin Türkiye'ye sıçraması, Hatay’daki ekiplerin yoğun çabalarıyla önlenmişti. Yetkililer, benzer bir tehdide karşı bölgedeki tedbirlerin arttırıldığını vurguluyor. Yangının yayılma ihtimaline karşı sınır güvenliği de artırılırken, ekipler gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

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Kaynak: AA-DHA

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Hatay Suriye
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Lazkiye Yangını 10. Gününde: Alevler Türkiye Sınırında, Hatay Valisi'nden Açıklama Lazkiye Yangını 10. Gününde: Alevler Türkiye Sınırında, Hatay Valisi'nden Açıklama