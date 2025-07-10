Bilecik'te Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

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Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Deresakarı ile Selbükü köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere karadan arazözlerle, havadan ise yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. Yangının çıktığı bölgeye gelen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: DHA