Bilecik'te Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Türkiye'nin dört bir yanından orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Bilecik'te ormanlık alan alevlere teslim oldu. Ekipler hem karadan hem havadan zamanla yarışıyor.

Son Güncelleme:
Bilecik'te Orman Yangını: Müdahale Sürüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Deresakarı ile Selbükü köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te Orman Yangını: Müdahale Sürüyor - Resim : 1

Alevlere karadan arazözlerle, havadan ise yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. Yangının çıktığı bölgeye gelen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sakarya’da Yol Kenarındaki Yangın Paniğe Neden OlduSakarya’da Yol Kenarındaki Yangın Paniğe Neden OlduYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Bilecik orman
Son Güncelleme:
Sıcak Çarpmasının 7 Belirtisine Dikkat: Sağlık Bakanlığı Uyardı Sıcak Çarpmasının 7 Belirtisine Dikkat: Sağlık Bakanlığı Uyardı
Niğde’de Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi Niğde’de Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi
Adana'da Dolmuşçulardan Zeydan Karalar Kararı: Mitinge Gidenlerden Ücret Alınmayacak Adana'da Dolmuşçulardan Zeydan Karalar Kararı
Rüya Dünyasında Yolculuğa Çıkan Burçlar Belli Oldu! Gözlerini Kapattıkları Anda... Rüya Dünyasında Yolculuğa Çıkan Burçlar Belli Oldu! Gözlerini Kapattıkları Anda...
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
İslam Memiş, 'Şov Başlıyor' Diyerek Tarihi Açıkladı: Altını Tahtından Edecek İslam Memiş, 'Şov Başlıyor' Diyerek Tarihi Açıkladı: Altını Tahtından Edecek
AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu AK Parti'den 81 İlde Dikkat Çeken Anket