Niğde’de Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabası’nda gerçekleştirilen operasyonda 55 tane tarihi eser ele geçirildi.

Niğde’de Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi
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Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabası’nda, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 Temmuz 2025 tarihinde yapılan çalışmalar sonucunda, iki şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 40 adet sikke, 10 adet obje ve 5 adet yüzük olmak üzere toplam 55 adet tarihi eser bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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