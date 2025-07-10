Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralyalı Mevkidaşı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN’ın 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yürüttüğü diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Kuala Lumpur'daki buluşma, ASEAN dönem başkanlığını yürüten ülkenin dışişleri bakanı ile ASEAN Genel Sekreteri'nin de yer aldığı üçlü toplantı dizisinin bir parçası olarak gerçekleşti. Bu toplantılar, ASEAN ile sektörel diyalog ortağı ülkeler arasında yılda bir kez düzenleniyor ve ikili ilişkilerin mevcut durumu ile geleceğe yönelik iş birliği olanakları değerlendiriliyor.

Bakan Fidan, daha önce 26 Temmuz 2024 tarihinde Laos’un başkenti Viyentiyan’da yapılan 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjındaki üçlü görüşmeye de katılmıştı.

Kaynak: İHA