Karadeniz İçin Salgın Uyarısı: Baş Ağrısı, Halsizlik, Kas Ağrısı Yaşıyorsanız Aman Dikkat! Ölüme Kadar Götürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeşilliğiyle herkesin ilgisini çeken ve tatilcilerin gözde yeri olan Karadeniz bölgesi için uzmanlardan yeni bir uyarı yapıldı. Doç. Dr. Ferhat Aslan, sosyal medya hesabından güncel bir tablo paylaşarak vahim durumu gözler önüne serdi. Aslan, paylaştığı haritada Sinop, Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin illeri başta olmak üzere Karadeniz sahil şeridinde Lyme hastalığının artışa geçtiğini vurguladı. Aslan’a göre bu durumun bölgedeki bitki örtüsünden kaynaklı olduğunu ifade etti.

KARADENİZ İÇİN SALGIN UYARISI

Genelde kene ısırığıyla bulaşan ve hızla yayılan bu hastalık kronik rahatsızlıklara neden olabiliyor. Dr. Aslan, eğer erken teşhisin konulmaması durumunda çok ciddi bir rahatsızlıklara neden olabileceğini vurguladı.

Bu hastalığın en korkulan yanı ise geç teşhis. Kene ısırıklarının sonradan fark edilmesinden dolayı bu duruma dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Özellikle kene ısırıklarında erken teşhis çok önemli, hemen en yakın hastaneye vurulması gerekli.

Kenarları kırmızı ve iç içe geçmiş halkalar şeklinde kızarıklık (eritema migrans)

Ateş

Baş ağrısı

Şiddetli kas ve eklem ağrıları

Lenf düğümlerinde şişme

Yorgunluk

Vücut ağrıları

Lyme Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

Enfekte bir kenenin vücuda en az 36 ile 48 saat boyunca vücuda yapışık kalması ile birlikte semptomları ortaya çıkmaya başlayan Lyme hastalığının teşhisinde semptomların bulunup, bulunmadığına dair yapılacak olan fiziki muayene ve Elisa testi (enzime bağlı immünosorbent) ile yapılır. Elisa testi sonucu borrelia burgdorferiye karşı antikor oluşmuşsa, western blot testi yapılarak tanı kesin olarak konulur.

LYME HASTALIĞINDAN NASIL KORULUNUR?

Ormanlık veya çimenlik alanlarda ayakkabınızı çıkarmadan, pantolonunuzu çorabınızın içine koyarak, uzun kollu gömlek giyerek, şapka ve eldiven takarak dolaşın. Yürüyüş yapacağınız yolu patikalara bağlı olarak belirleyin Çocuklarınızı ve evcil hayvanlarınızı yüksek otlarla kaplı alanlardan uzak tutun Ormanlık ve yüksek yeşilliklerle kaplı alanlarda vücudunuzun gene girebilecek bölgelerine böcek kovucu ilaç sıkın Evinizin bahçesini kenelerin yaşayamayacağı şekilde düzenleyin. Kenelerin yaşayabileceğini düşündüğünüz yerlerdeki yaprakları temizleyin, çimleri uzamadan düzenli olarak kesin. Bahçenize kene taşıyabilecek kemirgenleri uzaklaştırın. Ormanlık ve yeşillikli alanlarda vakit geçirdiyseniz, eve döndüğünüzde kendinizi ve tüm ailenizin giysilerini kontrol edin, mümkünse banyo yapın. Çünkü banyo ile vücuda henüz daha yapışmayan geneler temizlenebilir. Vücudunuza yapışan keneleri elinizle ezmeden zorlayarak çıkarmayın, kenenin alanında uzman bir hekim tarafından cımbızla çıkarılarak, bu alanın antiseptikle temizlenmesini sağlayın.

Kaynak: Haber Merkezi