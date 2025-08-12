Aman Dikkat: O İlimiz Resmen Kavrulacak! Meteoroloji Tek Tek Açıkladı, O Tarihte Termometreler 44 Dereceyi Görecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji kaynaklarından Türkiye’ye yönelik peş peşe yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları bölge genelinde hızla yükselmeye devam ederken İzmir’de termometreler 42 dereceye kadar çıktı. Sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar kendilerini ağaçların altına attı.

Sıcaktan bunalan vatandaşlara kötü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illerde yaşayan vatandaşları üstüne basa basa uyardı. Termometreler o tarihte 44 dereceyi görecek.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTÜNE BASA BASA UYARDI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün tahminine göre bugün hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşırken, yarın ise 41 derece olması bekleniyor. Haftanın diğer günleri ise sıcaklık 38 ile 36 derece arasında değişeceği, hafta sonuna kadar ise 34 dereceye kadar düşeceği tahmin edildi.

O TARİHTE TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖRECEK

Hafta boyunca en yüksek nem oranı ise 57 ile 62 oranında değişecek. Kent merkezlerinin yanı sıra Tire, Beydağ, Kiraz, Ödemiş gibi iç ilçelerde öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 44 derecelere kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi