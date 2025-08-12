Soruşturma Gölgesindeki Skandal Devam Ediyor! ‘Sahte Diploma’ Fiyatlarına Zam Bile Yaptılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İnternet üzerinden yürütülen sahte diploma ticareti hız kesmeden devam ediyor. Özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla yayılan yasa dışı faaliyet, ilkokuldan yüksek lisansa kadar her seviyeden diploma vaadiyle vatandaşları hedef alıyor. Dolandırıcılar, binlerce lira karşılığında diploma vaat ederken, belgelerin YÖK, ÖSYM ve üniversite sistemlerinde görünür hâle getirildiğini öne sürüyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, kendini “belge uzmanı” olarak tanıtan bir dolandırıcı, “Diplomaci.com” isimli site üzerinden müşteri arayışına devam ediyor. “0553 732 38 45” numarası üzerinden WhatsApp aracılığıyla iletişim kuran şahıs, 10 bin liradan başlayan fiyatlarla sahte diplomalar hazırladığını iddia etti.

DİPLOMA TALEBİNE ÇARPICI SORU

Dolandırıcının internet sitesine kısa süre önce zam yaptığı da dikkat çekti. Söz konusu kişi, diploma talebinde bulunanlara ilk olarak “göstermelik diploma mı yoksa e-Devlet onaylı diploma mı” istediklerini soruyor ve ardından süreci ayrıntılarıyla açıkladı.

'Sahte Diploma' satan internet sitelerinden biri

ÜNİVERSİTE UZANTILI E-POSTA BİLE VAR

Dolandırıcının iddialarına göre sistemde şu aşamalar izleniyor:

· Talep edilen okulun diploma tasarımı birebir hazırlanıyor.

· Kişinin adı, bölümü, mezuniyet tarihi ve not ortalaması sisteme işleniyor.

· ÖSYM veri tabanına “yerleşme kaydı” ekleniyor.

· YÖKSİS’te diploma numarası ve mezuniyet bilgisi tanımlanıyor.

· Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemine giriş sağlanıp transkript ve mezuniyet belgesi hazırlanıyor.

· Hatta “[ad.soyad]@universite.edu.tr” uzantılı e-Posta bile veriliyor.Fiyatlar El Yakıyor

Söz konusu dolandırıcının tarifesi ise şöyle:

· İlkokul diploması: 10 bin TL

· Ortaokul diploması: 15 bin TL

· Lise diploması: 25 bin TL

· Ön lisans diploması: 35 bin TL

· Lisans diploması: 50 bin TL

· Yüksek lisans diploması: 100 bin TL

Üç aşamalı ödeme yöntemi uygulayan dolandırıcı, önce kapora istiyor. Ardından diploma videosu gönderiliyor. e-Devlet ekranına belge yüklendikten sonra kalan tutarın ödenmesi talep ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi