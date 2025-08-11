Cumhurbaşkanı’ndan Kabine Toplantısı Sonrası Kritik Açıklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı1 saat 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında Ankara'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'ÜMİT VERİCİYDİ'

Bu hafta ikinci toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na inancının tam olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörden kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır. Muhalefetin de katılımıyla Milli Dayanışma ve Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu Meclis’imizin desteklemesi ve sahiplenmesi açısından son derece kıymetliydi. Komisyonun ilk iki toplantısı ile kararların oy birliği ile alınması ümit vericiydi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Dün akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı ilçemizde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkazdan çıkarıldıktan sonra vefat eden bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, hastanelerde tedavileri süren 6 kardeşimize acil şifalar diliyorum.

'TEYAKKUZA GEÇTİK'

Depremin haberini alır almaz İçişleri Bakanımızı ve Sağlık Bakanımızı hiç vakit kaybetmeden ilçemize yönlendirdik. Kabinemizin tüm üyelerini teyakkuza geçirdik. Biz de yürütülen çalışmaları anbean takip ettik. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hasar ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Bakan arkadaşlarımız kendi alanlarıyla ilgili bilgileri çok şeffaf bir şekilde kamuoyumuzla paylaştılar. Devletimizin tüm kurumları depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.

'MUTABAKAT OLUŞMALI'

Yaşanan her deprem ve sarsıntıyla depreme hazırlık konusunun önemini tekrar hatırlıyoruz. Hükümetimizin kentsel dönüşüm başta olmak üzere yapı stokumuzun yenilenmesi noktasındaki gayretleri bilinmektedir. Ancak hep söylediğimiz gibi bu merkezi idarenin tek başına altından kalkabileceği bir yük değildir. İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleri ve elbette şehir sakinleriyle beraber el ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhuyla yürütmemiz şart. Bu konuda artık bir mutabakat oluşmalı. İdeolojik önyargılar terk edilmeli. Herkes elini taşın altına koymaktan kaçmamalıdır. Biz bunu sağlamak için her türlü iş birliğine açığız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin diyorum.

'RUHLARI ŞAD OLSUN'

Aziz milletim bugün henüz 15 yaşındayken şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 8. yıl dönümü. Vatan için, bayrak için toprağa düşen bu iki kahramanımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes emanetlere sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz.

'ANLAMLI BİR ADIM DAHA ATILDI'

Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz. Geçen hafta bu hedefe giden yolda anlamlı bir adım daha atıldı. Muhalefet partilerinin de katılımıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, milli iradenin tecelli merkezi olan meclisimizin süreci sahiplenmesi ve desteklemesi bakımından son derece kıymetliydi. Bu sahiplenmenin gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz.

'TAVRIMIZ NET'

Komisyonun ilk iki toplantısında kararların oy birliğiyle alınması ise ümit verici bir başka gelişmeydi. Bu yapıcı yaklaşımın sürdürülmesini temenni ediyoruz. Bir günden beri bu konuda tavrımız gayet nettir. Milli meselelerde milli duruş sergilemesi siyaset kurumunun millete karşı görevidir. Türkiye hepimizin ortak yurdudur. Bu devlet Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisi ve Sünnisiyle 86 milyonun her bir ferdinin devletidir. Her karışında bir şehidin yattığı bu topraklar bizim ebedi vatanımızdır.

'AYNI EVİN FERTLERİYİZ'

Siyasi görüşlerimiz, hayat tarzlarımız, kökenlerimiz, fikirlerimiz farklı olsa bile hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin asli sahipleriyiz, aynı evin fertleriyiz. Ne farklılıklarımız ne siyasi rekabetimiz ne de günlük tartışmalar bunun önüne geçemez, geçmemelidir. Hiçbirimiz buna izin vermemeliyiz. 86 milyonun bekasını, güvenliğini, huzurunu ve istikbalini ilgilendiren böyle bir meselenin çözümünde sorumluluk sahibi herkesin katkısını, desteğini, yol gösterici eleştirisini bu bakımdan ayrıca önemsiyoruz. Komisyon çalışmalarında mühim tercihinin çok iyi yapılması, süreci enfekte edecek söylemlerden uzak durulması şüphesiz çok mühimdir. Milletin yeşeren umutları ümit ederiz gündelik siyasetin mevzi kazanma hesaplarına kurban edilmez.

'HAYIRLARA VESİLE OLSUN'

Terörden kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır. Komisyonun milletimizin beklentilerine uygun şekilde terörsüz Türkiye çabalarının başarısı için üzerine düşeni layıkıyla yapacağına inanıyorum. Gerek Cumhur İttifakı gerekse hükümet olarak bizler de komisyonun çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz. Cuma günü Milli Savunma ve İçişleri Bakanımız ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız komisyona kapsamlı sunum yaptılar. Üyeleri bilgilendirdiler, soruları açık yüreklilikle cevapladılar. Hep beraber akan kanı durduralım, acıyı, gözyaşını dindirelim, milletimize karşı mesuliyetimizi hakkıyla yerine getirelim istiyoruz. Milli Değenişme, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Değerli basın mensupları, Dün Cumhurbaşkanı olarak milletimize hizmet yolunda 11. yılımızı Allah'a hamdolsun alnımızın akıyla tamamladık. Bu vesileyle siyaset sahnesine ilk adım attığımız andan itibaren duasını, desteğini, vefasını bizden esirgemeyen aziz milletime teşekkür ediyorum. Türkiye'nin her metrekaresini eserlerle donatmamıza yardımcı olan her bir kardeşime de minnettarlığımı ifade ediyorum. Hem halkımızın hem de hakkın huzuruna görevini yapmış olmanın gönül rahatlığıyla çıkmanın derdindeyiz. İki günü birbirine eşit geçen ziyandadır buyruğunu kendimize şiar edinerek gece gündüz demeden çalışıyoruz.

'20 ANLAŞMA İMZALADIK'

Ülkemizin neresinde yaşarsa yaşasın hizmetlerimizden istifade etmiş bir vatandaşımızın şöyle kalbinden koparak ettiği Allah ondan razı olsun duası bizim için en büyük şereftir, en büyük bahtiyarlıktır. Milletimizin güvenine ve hayır duasına mazhar olabilmek adına içeride ve dışarıda çok katmanlı bir mücadele içindeyiz. Değerli arkadaşlar, bu anlayışla son kabine toplantımızdan bu yana durmadan dinlenmeden koşturduk. 29 Temmuz'da yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi 5. toplantısı münasebetiyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ve heyetini Ankara'da misafir ettik. Ziyaret vesilesiyle farklı alanlarda toplam 20 anlaşma imzaladık. Ticaret hedefimiz olan 15 milyar dolara ulaşmakta kararlıyız. Buradan değerli kardeşim Tokayev'e bir kez daha selamlarımı iletiyor. Kendisini ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti tekrar belirtiyorum. 20 yıldır titizlikle hayata geçirdiğimiz Afrika açılımı ve Türkiye Afrika ortaklık politikalarımızın meyvelerini çeşitli alanlarda topluyoruz. Örneğin 2002 yılında kıtada 12 büyük elçiliğimiz varken bugün bu sayı 44'e yükseldi. Ankara'daki Afrika büyük elçiliklerinin sayısı ise 38'e ulaştı.

'2031 PROJE ÜSTLENDİ'

2002 yılında 4,3 milyar dolar olan ticaret hacmimiz tam 9 kap artışla 2024 yılı sonu itibariyle 36,6 milyar dolara çıktı. Türk müteahhitleri Afrika'da toplam 97 milyar dolar değerinde 2031 proje üstlendi. Ülkemizin Afrika'daki yatırımları 67 milyon dolardan 10 milyar dolara ulaştı. Geçmişinde sömürgecilik utancı bulunmayan bir ülke olarak kazan kazan anlayışına dayalı bir iş birliği modelinin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Kıtaya beyaz adamın gözünden bakan içimizdeki sömürgeleştirilmiş kafalara rağmen bütün bunları başardık. Şimdi bunu karşılıklı ziyaretlerle bir üst aşamaya taşıyoruz. Gabon Cumhurbaşkanı Sayın Nigama'nın 31 Temmuz'daki ziyaretiyle Senegal Başbakanı Sayın Ousmane Sonko'nun 7 Ağustos tarihli ziyareti aynı iradeyi Afrikalı kardeşlerimizin de paylaştığını ziyaret etti.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Gabon'la 8, Senegal'le 4 olmak üzere toplam 12 anlaşma imzalandı. 1 Ağustos Cuma günü İtalya Başbakanı Sayın Meloni ile Libya Başbakanı Sayın Dibeybe'i İstanbul'da misafir ettik. Üçlü işbirliği zirvemizde her üç ülkeyi ilgilendiren konuları ele aldık. Hafta sonu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni işgal planlarını değerlendirdik. Türkiye'nin bu konudaki kararlı duruşunu Sayın Abbas'a ifade ettim. Netanyahu ve katliam şebekesinin siyasi ömürlerini uzatmak uğruna, bölgemizi daha büyük felaketlere sürüklemelerine izin vermeyeceğiz. Konsey Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdık. Gazze'deki vahşeti durdurmak, açlıktan kırılan Gazzeli kardeşlerimize insani yardımları kesintisiz ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

'MİLLETİMİZ GAZZE HALKINI YALNIZ BIRAKMIYOR'

Gazze'ye umut ışığı olabilmek için devletimizin tüm imkanlarını, tüm diplomatik kapasitemizi seferber etmiş durumdayız. Şunu aziz milletimin bilmesini isterim. Terör Devleti İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik vahşeti, barbarlığı, kıyımı, işkencesi, zulmü karşısında en net tepkiyi veren ülke Türkiye'dir. Sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz başta olmak üzere milletimiz de Gazze halkını asla yalnız bırakmıyor. Buna 50 bin genç arkadaşımızın katıldığı Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulları finali programında bizzat şahit olduk. Gözleri ümitle, sevgiyle, imanla ışıldayan genç kardeşlerimin varlığı bize hem umut verdi hem de bizleri çok farklı dünyalara götürdü. Vicdanıyla, ahlakıyla, ufkuyla, özgüveniyle ve tabii ki başarılarıyla kıvanç kaynağımız olan bir gençlik maşallah kükremişsel misali gümbür gümbür geliyor. Hem TÜGVA'daki genç arkadaşlarıma hem de Cumartesi günü temiz yürekleriyle Gazzeli Müslümanlar için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyen on binlerce kardeşime buradan şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Gazze'nin huzura, barışa, özgürlüğüne kavuştuğu o güzel günleri görmeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Değerli basın mensupları, Cumartesi günü ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın özgürleşmesiyle birlikte bölgemizde zaten yeni bir dönem başlamıştı. 8 Ağustos tarihinde Washington'da varılan mutabakat Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisine giden o yolda tarihi bir adım oldu. Azerbaycan'a yönelik kısıtlamaların artık gündemden düşen olması da sevindiricidir. Bütün bunlardan duyduğumuz memnuniyeti İlham kardeşime ifade etti. Türkiye olarak her zaman yanlarında olacağımızı vurguladım. Bugün de aynı konuyu Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan ile görüştük. Barış ortamının tesisiyle birlikte bölgemizde kara ve demir yollarının ihyası, sınır kapılarının açılması ve ticaretin serbest akışının mümkün hale gelecek olması bölgeti tüm ülkelerin menfaatine olacaktır. Yarın Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Kavelaşvili'yi Ankara'da ağırlayacağız.

'ÖNLERİNE GELENE KARA ÇALIYORLAR'

Ellerine almışlar bir iftira fırçası önlerine gelene kara çalıyorlar. Bu dosyada kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Tespit eden de şikayet eden de devletin kurumları. Her şey kanuna nizama uygun yürütüldü. Biraz ilkeli olun. Herkim milletin hakkına giriyorsa yakasına yapışmaya devam edeceğiz. Kim olursa olsun buna gerekli cezaları alacaklardır. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Suçu, bir sene önce tespit eden, şikayet eden, yargıya intikal ettirip şüphelilerin yakalanmasını sağlayan devletimizin ilgili kurumlarıdır. Devletimiz, milletin hakkını yiyen haramzadelere acımamış hepsini kulaklarından tutup adalete teslim etmiştir. İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasındaki gibi devletimiz burada da milletin hakkını yiyen haramzadelere acımamış, adalete teslim etmiştir.

Kaynak: AA