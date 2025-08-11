Karabük'te Ot Yangını
Karabük'te yol kenarında ot yangını çıktı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yol kenarında ot yangına çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Kemikli rampaları mevkisinde, kara yolları ekiplerinin levha kesimi çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle, yol kenarındaki otlar tutuştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında yol kenarındaki bazı otlar zarar gördü.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: