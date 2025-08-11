Karabük'te Ot Yangını

Karabük'te yol kenarında ot yangını çıktı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Karabük'te Ot Yangını
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yol kenarında ot yangına çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kemikli rampaları mevkisinde, kara yolları ekiplerinin levha kesimi çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle, yol kenarındaki otlar tutuştu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında yol kenarındaki bazı otlar zarar gördü.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Balıkesir Depremini Haftalar Öncesinden Bilmişti... Prof. Dr. Üşümezsoy O Şehri İşaret Edip Uyardı: Şiddetli Şekilde Sallanacak, Hazırlıklı Olun! Eskişehir’i Çevreleyen Deprem Tehlikesi
Sakarya’da Seyir Halindeki Pikap Alev Alev Yandı Sakarya’da Seyir Halindeki Pikap Alev Alev Yandı
'Rezan Epözdemir' Soruşturmasında Tanık İfadesi Ortaya Çıktı: Şok Suçlamalar 'Rezan Epözdemir' Soruşturmasında Tanık İfadesi Ortaya Çıktı: Şok Suçlamalar
Fenerbahçe Guardiola’nın Taçsız Prensini Getiriyor! Ali Koç’un Jeti Bu Sefer 20 Milyon Euroluk Yıldız İçin Havalanacak Fenerbahçe Guardiola’nın Taçsız Prensini Getiriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Bu Şehirlerde Yaşıyorsanız Evinizde Deprem Çantası Bulundurun: Yüksek Deprem Riski Taşıyan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Güncel Deprem Riski Haritası Türkiye’nin En Yüksek Deprem Riski Taşıyan İlleri Belli Oldu
Erman Toroğlu’ndan Bomba İddia: Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü! İşte Darp Edilen O İsim Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü!
Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor... Sahra Hastanesi Kuruldu, Yaz Okulları Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor
Ünlü Şarkıcı Ayla Başar Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm
Balıkesir Depremini Haftalar Öncesinden Bilmişti... Prof. Dr. Üşümezsoy O Şehri İşaret Edip Uyardı: Şiddetli Şekilde Sallanacak, Hazırlıklı Olun! Eskişehir’i Çevreleyen Deprem Tehlikesi