Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, D020 kara yolunda ilerleyen pikap tipi bir araç aniden alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç, kullanılamaz hale geldi.

Sakarya’da Seyir Halindeki Pikap Alev Alev Yandı
Olay, Adapazarı-Kaynarca D020 kara yolu Sabırlı Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kaynarca istikametine doğru ilerleyen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Volkswagen marka pikap, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Araçtan yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı güvenli bir noktaya çekerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, pikap tamamen yanarak hurdaya döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

