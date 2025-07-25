Skandal Meclis'e Geldi: Sahte Diploma Pazarı Büyüyor! 'Belgeler, e-Devlet'te Görünüyor'

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Türkiye'de eğitim sistemini derinden sarsan bir skandal giderek büyüyor. Sosyal medya platformlarında ‘garantili’ sahte lise ve üniversite diplomaları satılıyor, bazı kullanıcılar bu belgelerin e-Devlet sisteminde görüntülenebilir hale geldiğini iddia ederek, satın almak için başvuruda bulunuyor.

FİYATLAR 50 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

İddiaya göre, sosyal medya platformlarında faaliyet gösteren bazı hesaplar, sahte lise ve üniversite diplomalarını ‘resmî sorgulamalarda görünür’, ‘noter onaylı’, ‘garantili’ gibi ifadelerle satışa sunuyor. Dolandırıcılar, sahte diplomalar karşılığında vatandaşlardan 10 bin ila 50 bin TL arasında ücret talep ediyor.

Hesaplar, ‘üniversite diplomanız sistemde görünecek’, ‘e-Devlet’e işlenecek’ gibi vaatlerde bulunarak alıcıları cezbediyor. Vatandaşlardan bazıları şikayet sitelerine, parayı ödemelerine rağmen diplomalarını alamadıkları gerekçesiyle başvururken, bazıları ise teslim aldıkları sahte belgelerin e-Devlet'te göründüğünü ifade ederek şikayetlerini kapatıyor. Yani yasa dışı bir işlem başarıyla tamamlandığı için ‘memnuniyet’ ifadeleri açıkça bildiriliyor.

KONU TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI

Sahte diploma skandalı yalnızca sosyal medya kullanıcıları tarafından değil, siyaset camiası tarafından da gündeme geldi. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.

CHP’li Öztürk, skandalın yalnızca belge satan dolandırıcıların değil, bu belgeleri almaya çalışan vatandaşlar açısından da yargı konusu olması gerektiğini belirtti. Öztürk, “Trajikomik bir durum. Milyonlarca insanın emeğini hiçe sayıp sahte diploma almaya çalışanlar, söz verilen diplomaları alamadıklarını açık açık yazıyor. Ülkenin emek hırsızı topluluğu mağdur olduğunu yazıyor. Dolandırıcıya mı hırsıza mı kızsak bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’na çağrı yapan Öztürk, “e Devlet sistemine dışarıdan, yetkisiz kişiler tarafından diploma eklenmesi veya mevcut kayıtlarda usulsüzlük yapılması mümkün müdür? 2023 ve 2024 yıllarında e Devlet diploma entegrasyon sisteminde herhangi bir usulsüzlük, yetkisiz erişim veya kayıt dışı belge vakasına rastlanmış mıdır?” diye sordu. Öztürk, dolandırıcılara karşı hiçbir somut adım atılmadığını belirterek ilgili bakanlıkları göreve çağırdı.

DİKKAT ÇEKEN ‘İMAMOĞLU’ VURGUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali üzerinden yürütülen süreci hatırlatan Öztürk, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diploması haksız hukuksuz şekilde iptal edilerek siyasi bir operasyon yürütülüyor. Ama sahte diplomayla milleti dolandıranlara karşı ses yok, sahte diploma almaya çalışanlara karşı atılan bir adım yok. Adalet de, devlet ciddiyeti de bu değildir” ifadelerini kullandıç.

ONLARCA MAĞDUR PAYLAŞIM YAPTI

Kamuoyuna açık şikayet platformlarında yapılan başvurular da olayın ulaştığı boyutu ortaya çıkardı. Bazı kullanıcılar, Şikayetvar’da sahte diploma aldıklarını itiraf ettikleri halde ‘sorunun çözüldüğünü’ belirterek teşekkürlerini sunuyor. Bazıları ise parayı göndermelerine rağmen belgeyi alamadıklarının altını çiziyor.

Söz konusu skandala karşı şikayetvar’da yapılan bazı şikayetler ise şu şekilde:

"Sahte Diploma Acil Diploma Teslimatı Bekliyorum, İşimi Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıyayım Çalıştığım iş yerinde terfi almak ve mevcut pozisyonumu korumak için gerekli olan lisans diploması başvurusu yaptım. Twitter üzerinden bulduğum 'sahtediplomaa' adlı sayfa ile iletişime geçtim. Diplomamin dijital halini ilettiler ve e-Devlet kaydı için 3 gün beklemem gerektiğini söylediler. Bugün 5. Gün olmasına rağmen diplomam gelmedi. Kendileriyle 40.000 TL karşılığında anlaştık ve 5.000 TL ödeme yaptım. Lütfen, pazartesi günü diplomamı teslim alamazsam işimden olacağım. Gerekirse 100.000 TL dahi ödeyebilirim. Lütfen, diplomamın e- Devlet'te görünmesini sağlayın.”

“Sahte diploma vaadi ile aktif olarak 2020 senesinden berri dolandırılıyorum gerçeğini bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Son olarak Twitter X platformu üzerinde gördüğüm sahtdiplomaa sayfasından işlem yaptırmak istedim kendileri diplomanın dijital halini ilettiler ve benden 5000 TL kapora bedeli ödeme yapmamı talep ettiler. Ödeme yaptıktan sonra ne ses var ne seda kardeşim 5000 TL bir akşam yemeği parası ya işinizi yapın ya da milletin umutlarını çalmayın 40.000 TL'ye anlaştık eğer bu işi bitirirseniz size benden helalinden 65 bin daha vereceğim. Benden size 30 bin hediye olsun. Lütfen işlemi tamamlayın.”