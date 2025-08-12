Kahramanmaraş'ta İş Cinayeti: İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi’nde bir inşaatın 5. katından düşen 63 yaşındaki işçi Z.G. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta İş Cinayeti: İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi’nde meydana gelen iş kazası, bir işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta çalışan 63 yaşındaki Z.G., henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Z.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahramanmaraş'ta İş Cinayeti: İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından işçinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. İş güvenliği önlemlerinin yeterliliği ve kazanın meydana gelme koşulları, soruşturma kapsamında detaylı bir şekilde araştırılıyor.

