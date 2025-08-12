Sakarya’da Alarm! Valilik Uyardı, 5 Gün Boyunca Sürecek

Yoğun dalga beklentisi olan Sakarya’da Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere 5 gün boyunca kırmızı bayrak çekileceği açıklanarak, tatilcilere uyarı yapıldı. 5 gün boyunca dalgaların 1 metreyi aşabileceği ve bunun tehlike oluşturabileceği belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tatilcilere yeni bir uyarı yaptı. Belediye tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki 5 günde RİP akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğu belirtildi. Dalga nedeniyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekileceğini açıklandı.

Sakarya’da Alarm! Valilik Uyardı, 5 Gün Boyunca Sürecek - Resim : 1

'1 METREYİ AŞABİLİR' UYARISI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada tatilciler şöyle uyarıldı: Karadeniz sahillerinde yarından itibaren riskli bir sistemin etkili olması bekleniyor. Günübirlik tatilciler ve Türkiye'nin dört bir yanından sahillerimize gelecek olan vatandaşlarımızı, 13 Ağustos'tan 17 Ağustos'a kadar (çarşamba-pazar arası) hava şartları denizdeki durumun tehlikeli bir hal almasına sebep olabilir. Bu tarihlerde dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli RİP akıntısının etkili olması bekleniyor. Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehir'imiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım.

Sakarya’da Alarm! Valilik Uyardı, 5 Gün Boyunca Sürecek - Resim : 2

Kaynak: İHA

Sakarya
