Müge Anlı ile Tatlı Sert Yeni Sezon Başladı mı? Ne Zaman Başlayacak? Beklenen Haber Geldi

Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz tatilinin ardından yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Müge Anlı’nın sunduğu, kayıp dosyalarını çözüme kavuşturan ve trajik olayların perde arkasını aydınlatan programın yeni sezon tarihi, resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

28 Haziran 2024’te sezon finali yapan program, her yıl olduğu gibi bu sezonda da bilim insanları, avukatlar ve emniyet teşkilatıyla iş birliği yaparak esrarengiz olayları çözmeye devam edecek.

Müge Anlı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yeni sezonda yine birlikteyiz! 2 Eylül’de ATV’de buluşalım” ifadeleriyle hayranlarına müjde verildi.

