Sahte Diploma, Belediyelere Operasyonlar, 'Terörsüz Türkiye' Süreci... MHP Lideri Bahçeli Tek Tek Yorumladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin gündeminde LGS ve sahte diploma skandallarıyla belediyelere yönelik yürütülen operasyonlar vardı. Bahçeli, Türkiye’nin iç barış ve kardeşlik ortamını güçlendirmesinin önemine vurgu yaptı. 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını desteklediğini belirten Bahçeli, komisyonun huzur ve kardeşlik üzerindeki sis bulutlarını dağıtacağını ifade etti. Bahçeli, "Türkiye’nin moral ve motivasyon seviyesiyle manevra kabiliyetini zaafa düşüren her sorun başlığıyla yüzleşmek ve çözümle örtüştürmek acilen temin edilmelidir" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısından...

GAZZE’DEKİ SOYKIRIMA SERT TEPKİ

Bahçeli, Gazze’de devam eden insani felakete dikkat çekerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu 'soykırım suçlusu' ve 'insanlığın utanç yüzü' olarak nitelendirdi. Gazze’deki yıkım, açlık, susuzluk ve ilaçsızlığın masumları hedef aldığını vurgulayan Bahçeli, "Netanyahu’nun Gazze’yi yutma hevesi kursağında bırakılmalıdır. Birleşmiş Milletler’in derhal harekete geçmesi, çok katılımlı bir ‘Barış Gücü’yle katliama darbe indirmesi hayat memat konusudur" çağrısında bulundu. Hamas’ın onurlu mücadelesinin desteklenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye’nin İsrail’e yönelik tepkilerinin haklı, haysiyetli ve hukuki olduğunu söyledi. Bahçeli, "İsrail'in bölgemizde sahnelediği dehşet kampanyasına, en ileri düşmanlıklara sabır ve tahammül kalmamıştır" dedi.

'SAHTE DİPLOMA' TEPKİSİ

Bahçeli, son dönemde gündeme gelen sahte diploma ve LGS skandallarının, toplumsal güveni baltalamayı ve 'Terörsüz Türkiye' hedefini gölgelemeyi amaçlayan dış bağlantılı istihbarat operasyonlarıyla ilişkili olabileceğini belirterek, "LGS ve sahte diploma ekseninde devamlı mesafe alan kara kampanyanın toplumsal güven ve huzuru baltalamayı hedef alan, terörsüz Türkiye hamlelerini boşa düşürmeye çalışan sinsi bir tertip olup olmadığı da ince ayrıntısına kadar değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı. “Organize sahtekarlık ve dolandırıcılık çeteleriyle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Ancak zarfa bakarken mazrufun gözden kaçırılmaması, asıl kök ve kaynağın ihmal edilmemesi milli güvenliğimiz açısından mecburidir” dedi.

BELEDİYELERE OPERASYONLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bahçeli, adli tatilin ardından yargıdaki tartışmaların sonlandırılması ve süregelen soruşturmaların hızla tamamlanması gerektiğini "Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır" diyerek vurguladı. Bahçeli, kimlik temelli tartışmaların 'temcit pilavı' gibi gündeme getirilmesinin maksatlı olduğunu ifade ederek, “Hepimizin müşterek kişilik ve kimliği, 'Herkes eşittir Türkiye' anlayışında temerküz eden büyük Türk milletidir” dedi. MHP’nin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na samimiyetle katkı sunacağını belirten Bahçeli, komisyonun 'Terörsüz Türkiye' hedefinin yasal ve demokratik altyapısını hazırlayacağına olan inancını dile getirdi.

BALIKESİR DEPREMİNE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bahçeli, açıklamasında, 10 Ağustos akşamı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme de değindi. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Bahçeli, devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesine müdahale ettiğini belirtti.

Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra çöken bir bina...

“Deprem, coğrafyamızın inkar edilemez gerçeğidir. Kentleşme ve yaşam planlarımızı bu gerçeğe uygun yapmaktan başka çare yoktur” diyen Bahçeli, muhtemel depremlere hazırlıklı olmanın öncelikli bir mesele olduğunu vurguladı.

