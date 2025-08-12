Binlerce Kişi Tahliye Edilmişti... Edirne'den Yürek Yakan Görüntüler: Yemyeşil Ormanlar Kömür Karasına Döndü

Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 bin 700 kişi bölgeden tahliye edilirken, 15 kişi yaralandı ve 4 yazlık ev zarar gördü. Yangında zarar gören ormanlar ve binalar havadan görüntülendi. Görüntüler yürek sızlattı...

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle Büyükevren köyü yakınlarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Gülçavuş köyü yönüne ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye ekipleri ve hava araçları sevk edildi. Havanın kararmasıyla söndürme çalışmalarına karadan devam edilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Yangın tehlikesi nedeniyle sahil kesimindeki yazlıklarda kalan vatandaşlar tahliye edildi. Tahliye edilenlerin sayısının 2 bin 700’e ulaştığı öğrenildi. Olayda 15 kişi yaralanırken, 4 yazlık evde hasar meydana geldi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Edirne Valiliği, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yangınla mücadelede görev alan tüm ekiplere teşekkür etti.

Edirne Orman yangınları
