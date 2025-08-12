Güzelyalı’da Villalar Kül Oldu: Yangının Bıraktığı Hasar Havadan Görüntülendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Kepez beldesinde dün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevler, kısa sürede Güzelyalı köyü ile Çınarlı ve Erenköy mevkilerine ulaştı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı.

Yangınla mücadelede ikinci güne girilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Çalışmalara 10 uçak, 9 helikopter, 75 arazöz, 35 itfaiye aracı, 10 dozer ve 92 farklı araç ile 760 personel katılıyor. Gece boyunca ise karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer ve 770 personel görev yaptı.

KÖYLER BOŞALTILDI

Bölgede güvenlik amacıyla Güzelyalı ve Halileli köyleri ile Erenköy’den toplam 2 bin 90 kişi tahliye edildi. Yangında Güzelyalı’daki bazı villalar tamamen yandı.

Dumandan etkilenen 77 kişinin sağlık kuruluşlarında tedavisi yapıldı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yangının bazı bölgelerde etkisini kaybetmesiyle vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

84 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dardanos mevkisinde mahsur kalan 84 kişinin deniz araçlarıyla güvenli bölgelere taşındığını açıkladı. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi’ndeki vatandaşlar, GESTAŞ feribotlarıyla Çanakkale Boğazı üzerinden tahliye edildi. Yangının ilk anlarında orman işçileri, alevler arasında kalan bir kaplumbağa ile yavru köpeği kurtardı.

VİLLALAR KÜLE DÖNDÜ

Sabah saatlerinde Güzelyalı bölgesindeki yangının bıraktığı tahribat dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yanmış villalar ve küle dönmüş ormanlık alanlar dikkat çekti.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürerken, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kaynak: DHA-İHA