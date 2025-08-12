Güzelyalı’da Villalar Kül Oldu: Yangının Bıraktığı Hasar Havadan Görüntülendi

Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, 2’nci günde de havadan ve karadan yoğun müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Güzelyalı’daki bazı villalar tamamen yandı, 3 köy tahliye edildi. Yanan alanlar havadan görüntülendi.

Güzelyalı’da Villalar Kül Oldu: Yangının Bıraktığı Hasar Havadan Görüntülendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Kepez beldesinde dün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevler, kısa sürede Güzelyalı köyü ile Çınarlı ve Erenköy mevkilerine ulaştı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı.

Güzelyalı’da Villalar Kül Oldu: Yangının Bıraktığı Hasar Havadan Görüntülendi - Resim : 1

Yangınla mücadelede ikinci güne girilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Çalışmalara 10 uçak, 9 helikopter, 75 arazöz, 35 itfaiye aracı, 10 dozer ve 92 farklı araç ile 760 personel katılıyor. Gece boyunca ise karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer ve 770 personel görev yaptı.

Güzelyalı’da Villalar Kül Oldu: Yangının Bıraktığı Hasar Havadan Görüntülendi - Resim : 2

KÖYLER BOŞALTILDI

Bölgede güvenlik amacıyla Güzelyalı ve Halileli köyleri ile Erenköy’den toplam 2 bin 90 kişi tahliye edildi. Yangında Güzelyalı’daki bazı villalar tamamen yandı.

Güzelyalı’da Villalar Kül Oldu: Yangının Bıraktığı Hasar Havadan Görüntülendi - Resim : 3

Dumandan etkilenen 77 kişinin sağlık kuruluşlarında tedavisi yapıldı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yangının bazı bölgelerde etkisini kaybetmesiyle vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

Güzelyalı’da Villalar Kül Oldu: Yangının Bıraktığı Hasar Havadan Görüntülendi - Resim : 4

84 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dardanos mevkisinde mahsur kalan 84 kişinin deniz araçlarıyla güvenli bölgelere taşındığını açıkladı. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi’ndeki vatandaşlar, GESTAŞ feribotlarıyla Çanakkale Boğazı üzerinden tahliye edildi. Yangının ilk anlarında orman işçileri, alevler arasında kalan bir kaplumbağa ile yavru köpeği kurtardı.

Güzelyalı’da Villalar Kül Oldu: Yangının Bıraktığı Hasar Havadan Görüntülendi - Resim : 5

VİLLALAR KÜLE DÖNDÜ

Sabah saatlerinde Güzelyalı bölgesindeki yangının bıraktığı tahribat dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yanmış villalar ve küle dönmüş ormanlık alanlar dikkat çekti.

Güzelyalı’da Villalar Kül Oldu: Yangının Bıraktığı Hasar Havadan Görüntülendi - Resim : 6

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürerken, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Güzelyalı’da Villalar Kül Oldu: Yangının Bıraktığı Hasar Havadan Görüntülendi - Resim : 7

Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Flaş AçıklamaBakan Yumaklı'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Flaş AçıklamaGüncel
Türkiye Alev Alev! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: 55 Yangının 45’i Kontrol AltındaTürkiye Alev Alev! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: 55 Yangının 45’i Kontrol AltındaGüncel

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Çanakkale Orman yangınları
İBB'ye Yeni Operasyon! 14 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı İBB'ye Yeni Operasyon! 14 Gözaltı Kararı
Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor! Müşteriye Bunu Diyen Yandı... Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor
Erman Toroğlu’ndan Bomba İddia: Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü! İşte Darp Edilen O İsim Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü!
Binaların Sağlamlığını Ölçen Yöntem: Karot Testi Nasıl Yapılır? İşte Kritik Detay Binaların Sağlamlığını Ölçen Yöntem: Karot Testi Nasıl Yapılır? İşte Kritik Detay
ÇOK OKUNANLAR
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Flaş Açıklama Bakan Yumaklı'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Flaş Açıklama
Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor! Müşteriye Bunu Diyen Yandı... Serpme Kahvaltı ve Açık Büfe Sistemi Değişiyor
İBB'ye Yeni Operasyon! 14 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı İBB'ye Yeni Operasyon! 14 Gözaltı Kararı