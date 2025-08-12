İBB'ye Yeni Operasyon! 14 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla 14 belediye personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı öne sürülen yolsuzluklarla ilgili çalışma yapıldı.

Tutuklu şüpheli Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğu öne sürüldü. Şüpheli Çetin'in dahil olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı iddia edilen yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA