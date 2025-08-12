Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kuzeydoğu’da Sağanak, Ege ve Akdeniz’de Kavurucu Sıcaklık!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, kuzeydoğu illerinde yerel sağanak yağış beklenirken, Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kuzeydoğu’da Sağanak, Ege ve Akdeniz’de Kavurucu Sıcaklık!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava ile birlikte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini bildirdi. Kars, Ardahan, Artvin’in doğusu, Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kuzeydoğu’da Sağanak, Ege ve Akdeniz’de Kavurucu Sıcaklık! - Resim : 1

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞACAK

Türkiye, bu hafta sonu başlayan Afrika sıcaklarının etkisini yaşamaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Özellikle Ege ve Güneydoğu illerinde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar dikkat çekiyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kuzeydoğu’da Sağanak, Ege ve Akdeniz’de Kavurucu Sıcaklık! - Resim : 2

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Bölge tahminlerine göre Marmara ve Ege genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, Kuzey Ege kıyılarında sert rüzgarların etkili olacağı belirtildi. Akdeniz’de hava açık ve sıcak geçecek. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in büyük bölümünde güneşli bir gün yaşanacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise öğle saatlerinden itibaren yerel yağışlar görülecek.

Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Mardin’de hava açık ve sıcak olacak. Bu illerde sıcaklıkların 38-40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji, sıcak havalara karşı bol sıvı tüketilmesi ve güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Bu Yaz İlk Kez Yaşanacak! Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi: O Tarihte Serin Havalara Hoş Geldin DiyeceğizBu Yaz İlk Kez Yaşanacak! Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi: O Tarihte Serin Havalara Hoş Geldin DiyeceğizTürkiye
Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Çok Sayıda İlde Orman Yangını Çıktı, Ekiplerin Müdahalesi SürüyorTürkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Çok Sayıda İlde Orman Yangını Çıktı, Ekiplerin Müdahalesi SürüyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
Erman Toroğlu’ndan Bomba İddia: Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü! İşte Darp Edilen O İsim Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü!
Bu Yaz İlk Kez Yaşanacak! Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi: O Tarihte Serin Havalara Hoş Geldin Diyeceğiz Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi
Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Çok Sayıda İlde Orman Yangını Çıktı, Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Çok Sayıda İlde Orman Yangını
Çay Ocağı İşletmecisi Dükkanında Ölü Bulundu Çay Ocağı İşletmecisi Dükkanında Ölü Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
Resmi Gazete’de Yayımlandı! Jandarma Genel Komutanlığı’nda 4 Üst Düzey Atama Jandarma Komutanlığı’nda 4 Üst Düzey Atama
Çay Ocağı İşletmecisi Dükkanında Ölü Bulundu Çay Ocağı İşletmecisi Dükkanında Ölü Bulundu
Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Çok Sayıda İlde Orman Yangını Çıktı, Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor! Çok Sayıda İlde Orman Yangını