Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kuzeydoğu’da Sağanak, Ege ve Akdeniz’de Kavurucu Sıcaklık!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava ile birlikte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini bildirdi. Kars, Ardahan, Artvin’in doğusu, Iğdır’ın güneyi, Ağrı’nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞACAK

Türkiye, bu hafta sonu başlayan Afrika sıcaklarının etkisini yaşamaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Özellikle Ege ve Güneydoğu illerinde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar dikkat çekiyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyardı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Bölge tahminlerine göre Marmara ve Ege genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, Kuzey Ege kıyılarında sert rüzgarların etkili olacağı belirtildi. Akdeniz’de hava açık ve sıcak geçecek. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in büyük bölümünde güneşli bir gün yaşanacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise öğle saatlerinden itibaren yerel yağışlar görülecek.

Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Mardin’de hava açık ve sıcak olacak. Bu illerde sıcaklıkların 38-40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji, sıcak havalara karşı bol sıvı tüketilmesi ve güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

