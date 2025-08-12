Çay Ocağı İşletmecisi Dükkanında Ölü Bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Berat Demirtaş, işlettiği çay ocağında ölü bulundu.

Çay Ocağı İşletmecisi Dükkanında Ölü Bulundu
Olay, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Egemen Sokak’ta meydana geldi. Ailesi, Demirtaş’a ulaşamayınca iş yerine giderek kontrol etmek istedi. Çay ocağının kapısının kilitli olduğunu gören yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak açtı. İçeri giren ekipler, Demirtaş’ı hareketsiz şekilde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan Demirtaş’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, savcılık talimatıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Demirtaş’ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

