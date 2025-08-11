Bu Yaz İlk Kez Yaşanacak! Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi: O Tarihte Serin Havalara Hoş Geldin Diyeceğiz

Sıcak havadan bunalanlara güzel haber Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. ‘Hava sıcaklıkları düşecek mi yükselecek mi?’ sorusunu yanıt veren Şen, sıcakların hafta ortasından itibaren Marmara ve İç Anadolu başta olmak üzere kuzey bölgelerde 3-4 derece düşeceğini ifade etti. Öte yandan yaşanan düşüşler sonrası bu yaz ilk defa sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Bu Yaz İlk Kez Yaşanacak! Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi: O Tarihte Serin Havalara Hoş Geldin Diyeceğiz
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ‘Sıcaklıklar düşecek mi?’ sorusunu araştırırken müjdeli haber Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Şen, hafta ortasından itibaren başta Marmara ve İç Anadolu olmak üzere yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini ve bu yaz ilk defa mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı. Peki hava sıcaklıkları hafta sonunda nasıl olacak? Hava sıcaklıkları düşecek mi yükselecek mi?

Türkiye’de uzun süredir etkisini gösteren aşırı sıcaklıklar herkesi daraltmış durumda. Meteoroloji Mühendisi ve uzman yorumcu Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise önümüzdeki hava durumuna dair önemli bilgiler aktardı. . Şen'in tahminlerine göre, yurt genelinde bir hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıklarda önemli bir düşüş yaşanacak.

Bu Yaz İlk Kez Yaşanacak! Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi: O Tarihte Serin Havalara Hoş Geldin Diyeceğiz - Resim : 1

ORHAN ŞEN MÜJDEYİ VERDİ: SERİN HAVALARA MERHABA DİYECEĞİZ

Meteoroloji Uzmanı Şen’in aktardığı bilgilere göre, serinleme dalgası hafta ortasından itibaren kuzey bölgelerden başlayacak. Marmara ve İç Anadolu dahil olmak üzere yurdun kuzey kesimlerinde hava sıcaklığı 3-4 derece birden azalacak.

Düşen hava sıcaklıklarından en çok etkilenen ilimiz ise İstanbul olacak. Hafta başında 32 derece civarında seyreden sıcaklıkların, hafta sonuna doğru 28-29 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Bu Yaz İlk Kez Yaşanacak! Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi: O Tarihte Serin Havalara Hoş Geldin Diyeceğiz - Resim : 2

TÜM BÖLGELERDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYECEK

Fakat serin hava tüm yurdu etkisi altına alamayacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da bunaltıcı sıcaklar hafta ortasına kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Hafta sonuna doğru bu bölgelerde de bir miktar serinleme yaşanacak olsa da, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi beklenmiyor.

Daha Büyüğünü Orada Bekliyorum! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Sındırgı Depremi Sonrası Korkutan MesajDaha Büyüğünü Orada Bekliyorum! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Sındırgı Depremi Sonrası Korkutan MesajGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
Son Güncelleme:
Bu Şehirlerde Yaşıyorsanız Evinizde Deprem Çantası Bulundurun: Yüksek Deprem Riski Taşıyan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Güncel Deprem Riski Haritası Türkiye’nin En Yüksek Deprem Riski Taşıyan İlleri Belli Oldu
Arkadaşının Israrıyla Dikmişti: Şimdilerde Paraya Para Demiyor Bir Dikti Şimdilerde Paraya Para Demiyor
Memur ve Memur Emeklisinin Beklediği Tarih Verildi! Maaş Zammında Kritik Viraja Girildi, İşte Masadaki Rakam Maaşlara Zam Pazarlığında Kritik Viraj
İstanbul’a Perşembe ve Cuma Uyarısı: Gökten Şarıl Şarıl Boşalacak, Hazırlığınızı Şimdiden Yapın İstanbul’a Perşembe ve Cuma Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Bu Şehirlerde Yaşıyorsanız Evinizde Deprem Çantası Bulundurun: Yüksek Deprem Riski Taşıyan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Güncel Deprem Riski Haritası Türkiye’nin En Yüksek Deprem Riski Taşıyan İlleri Belli Oldu
Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor... Sahra Hastanesi Kuruldu, Yaz Okulları Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor
Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar: Yaz Okulları Tatil Edildi, Kamu Görevlilerine 1 Gün İzin Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar
Ünlü Şarkıcı Ayla Başar Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm
Sahte Diplomada Skandal Üstüne Skandal... Bakanlıkta Psikoloji Semineri Vermiş! Bakanlıkta Psikoloji Semineri Vermiş!