Bu Yaz İlk Kez Yaşanacak! Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi: O Tarihte Serin Havalara Hoş Geldin Diyeceğiz

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ‘Sıcaklıklar düşecek mi?’ sorusunu araştırırken müjdeli haber Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Şen, hafta ortasından itibaren başta Marmara ve İç Anadolu olmak üzere yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini ve bu yaz ilk defa mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı. Peki hava sıcaklıkları hafta sonunda nasıl olacak? Hava sıcaklıkları düşecek mi yükselecek mi?

Türkiye’de uzun süredir etkisini gösteren aşırı sıcaklıklar herkesi daraltmış durumda. Meteoroloji Mühendisi ve uzman yorumcu Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise önümüzdeki hava durumuna dair önemli bilgiler aktardı. . Şen'in tahminlerine göre, yurt genelinde bir hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıklarda önemli bir düşüş yaşanacak.

ORHAN ŞEN MÜJDEYİ VERDİ: SERİN HAVALARA MERHABA DİYECEĞİZ

Meteoroloji Uzmanı Şen’in aktardığı bilgilere göre, serinleme dalgası hafta ortasından itibaren kuzey bölgelerden başlayacak. Marmara ve İç Anadolu dahil olmak üzere yurdun kuzey kesimlerinde hava sıcaklığı 3-4 derece birden azalacak.



Düşen hava sıcaklıklarından en çok etkilenen ilimiz ise İstanbul olacak. Hafta başında 32 derece civarında seyreden sıcaklıkların, hafta sonuna doğru 28-29 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

TÜM BÖLGELERDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYECEK

Fakat serin hava tüm yurdu etkisi altına alamayacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da bunaltıcı sıcaklar hafta ortasına kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Hafta sonuna doğru bu bölgelerde de bir miktar serinleme yaşanacak olsa da, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi beklenmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi