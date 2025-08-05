Arkadaşının Israrıyla Dikmişti: Şimdilerde Paraya Para Demiyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çiftçilik yapan Rıfat Akpınar, arkadaşının tavsiyesi ve ısrarıyla 3 yıl önce deneme amacıyla diktiği aronyalarından bu yıl ilk meyveleri aldı. Kilosu ise tam 200 TL civarında. Şimdilerde paraya para demiyor.

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Arkadaşının Israrıyla Dikmişti: Şimdilerde Paraya Para Demiyor
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Güldüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Rıfat Akpınar, 3 yıl önce arkadaşının tavsiyesi üzerine deneme amaçlı 500 metrekarelik bahçesinde 500 metrekarelik bahçesine dünyada süper meyve olarak da bilinen aronya dikti.

ARKADAŞININ ISRARIYLA DİKMİŞTİ! ŞİMDİLERDE PARAYA PARA DEMİYOR

Aronyaların bu yıl ilk meyvelerini vermeye başladığını söyleyen Rıfat Akpınar, "3 yıl önce bir arkadaşın tavsiyesi üzerine internetten satın aldığım 100 aronyayı köy içindeki yaklaşık 500 metrekarelik hobi bahçeme dikimini yaptım. Bu yıl da ilk meyvelerimizi aldık. Köyümüz toprağı aronya yetiştiriciliğine açısından son derece uygun, sulama suyumuzda bol. Meyve reyonlarının aranan meyvesi haline gelen özellikle kanser hastalarının yoğun olarak tükettiği aronyanın şu anki kilogram fiyatı 200 TL civarında. Hayvancılığın yanında daha fazla gelir getirici yeni ürün olarak denediğim aronya üretimini yaygınlaştırmak amacındayım.” İfadelerini kullandı.

Arkadaşının Israrıyla Dikmişti: Şimdilerde Paraya Para Demiyor - Resim : 1

ARONYANIN FAYDALARI NELER?

Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Meyvede bulunan antioksidanlar, özellikle kolon kanseri hücrelerinin çoğalmasını ve büyümesini durdurmaya yardımcı oluyor, böylece büyümelerini yüzde 60'a kadar azaltır.

Kronik hastalık riskini önler veya azaltır

Diyabet, kardiyovasküler hastalık gibi kronik hastalıkları önlemede güçlü bir etkisi vardır

Kan basıncını düşürmeye yardımcıdır

Arkadaşının Israrıyla Dikmişti: Şimdilerde Paraya Para Demiyor - Resim : 2

Kalp sağlığını iyileştirir. Kalp-damar hastalıklarının gelişme olasılığını azaltır

Kolesterolü düşürür

Yapılan araştırmalar, bu meyvelerin glikoz metabolizmasını iyileştirebileceğini ve şekeri düzenleyebileceğini gösteriyor. İnsülin direncini azaltarak seviyelerini düzenler

Bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir

İdrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır

Kaynak: Haber Merkezi

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