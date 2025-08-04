O İllerimizde Yaşayan Vatandaşlar Dikkat! Meteoroloji Üstüne Basa Basa Uyardı: Birden Vuracak Islatıp Geçecek

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Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrederken gözler güncel hava durumuna çevrilmiş durumda. Sıcaktan bunalan vatandaşlara ise müjdeli haber sonunda geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 30 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Özellikle Bolu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, en sıcak ilin yine Diyarbakır olması bekleniyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için 30 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji'nin verilere göre bugün sağanak yağış beklenen iller şöyle:

Balıkesir, Sakarya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Antalya, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Samsun, Trabzon, Rize, Giresun, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Karabük ve Çankırı.

Özellikle Sakarya, Bolu, Çankırı ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

O İLLERİMİZE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu ( Karaman, Aksaray ve Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Osmaniye ve Amasya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyıları, Antalya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bolu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi