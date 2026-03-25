Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor

Türkiye'de 5G dönemi resmen başlıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişini ilan edecek. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, 5G’ye geçiş sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak, 23 Şubat 1994’te başlayan bu serüvenin bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLAN EDECEK

Uraloğlu, 31 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenecek törenle Türkiye’nin 5G’ye geçişinin resmen ilan edileceğini belirterek, “1 Nisan 2026’da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK ALANDA KÖKLÜ DEĞİŞİM YAŞANACAK'

5G ile birlikte iletişim hızının artacağını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Uraloğlu, “Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

